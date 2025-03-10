Никаких гороскопов и магии: во Владивостоке закрылся знаменитый астрологический салон

Напомним, россияне в 2024 году стали заметно чаще интересоваться эзотерическими практиками. Общее число пользователей, посещающих сайты об астрологии, гаданиях и нумерологии, выросло на четверть по сравнению с прошлым годом, а прирост интернет-трафика таких ресурсов составил 38%. Также увеличилось общее время, которое россияне проводят на эзотерических порталах, — на 19%.