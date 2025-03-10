Никаких гороскопов и магии: во Владивостоке закрылся знаменитый астрологический салон

Знаменитый салон «Мандрагора», 30 лет просуществовавший во Владивостоке, прекратил свою работу. На протяжении нескольких десятилетий он радовал жителей Приморья астрологическими гороскопами, сообщает ИА PrimaMedia.
Салон появился в центре дальневосточной столицы в середине девяностых. Он назван в честь корня, которому с древних времен приписываются магические свойства. «Мандрагора» пользовалась популярностью. Помимо гаданий и гороскопов, салон продавал обереги и талисманы.
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До недавнего времени салон присылал гороскопы местным СМИ. Но в понедельник, 10 марта, пресс-служба салона прислала такое письмо: «В связи с окончанием деятельности салона “МАНДРАГОРА”, еженедельные гороскопы больше рассылаться не будут». Причины закрытия корр. ИА PrimaMedia выяснить не удалось.
Напомним, россияне в 2024 году стали заметно чаще интересоваться эзотерическими практиками. Общее число пользователей, посещающих сайты об астрологии, гаданиях и нумерологии, выросло на четверть по сравнению с прошлым годом, а прирост интернет-трафика таких ресурсов составил 38%. Также увеличилось общее время, которое россияне проводят на эзотерических порталах, — на 19%.