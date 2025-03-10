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Никаких гороскопов и магии: во Владивостоке закрылся знаменитый астрологический салон

«Мандрагора» просуществовала в «городе у моря» 30 лет.

Источник: PrimaMedia.ru

Знаменитый салон «Мандрагора», 30 лет просуществовавший во Владивостоке, прекратил свою работу. На протяжении нескольких десятилетий он радовал жителей Приморья астрологическими гороскопами, сообщает ИА PrimaMedia.

Салон появился в центре дальневосточной столицы в середине девяностых. Он назван в честь корня, которому с древних времен приписываются магические свойства. «Мандрагора» пользовалась популярностью. Помимо гаданий и гороскопов, салон продавал обереги и талисманы.

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До недавнего времени салон присылал гороскопы местным СМИ. Но в понедельник, 10 марта, пресс-служба салона прислала такое письмо: «В связи с окончанием деятельности салона “МАНДРАГОРА”, еженедельные гороскопы больше рассылаться не будут». Причины закрытия корр. ИА PrimaMedia выяснить не удалось.

Напомним, россияне в 2024 году стали заметно чаще интересоваться эзотерическими практиками. Общее число пользователей, посещающих сайты об астрологии, гаданиях и нумерологии, выросло на четверть по сравнению с прошлым годом, а прирост интернет-трафика таких ресурсов составил 38%. Также увеличилось общее время, которое россияне проводят на эзотерических порталах, — на 19%.