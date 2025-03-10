Овечкин забил 886-й гол в НХЛ, и «Вашингтон» белоруса Протаса обыграл «Сиэтл»

Александр Овечкин забил свой 886-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, а «Вашингтон Кэпиталз» обыграл на домашней площадке «Сиэтл Кракен» со счетом 4:2.
«Сиэтл» вышел вперед в первом периоде после гола Райта, но на втором отрезке матча «Вашингтон» благодаря точным броскам Фехервари и Строма отыгрался и повел 2:1. Эберле восстановил равновесие — 2:2.
Судьба матча решилась в третьем периоде. МакМайкл вывел хозяев вперед на 16-й минуте, а на 19-й Овечкин забросил в пустые ворота, когда соперник поменял вратаря на шестого полевого игрока — 4:2.
Это было 1600-е очко Овечкина в НХЛ в его 1474-й игре. Россиянин стал 11-м игроком в НХЛ, кто достиг этой бомбардирской отметки. А чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894) по голам, Овечкину надо забросить еще 9 шайб.
В этом сезоне у Овечкина 33 гола, а до конца чемпионата осталось 18 игр. Эксперты НХЛ сообщают, что если Александр и дальше будет забивать со средним показателем 0,69 гола за игру, то он может побить рекорд Гретцки 10 апреля в игре против «Каролины».
А пока российский форвард радуется победе над «Сиэтлом»:
«Думаю, это наша вторая игра, когда мы начинаем медленно, — сказал Овечкин nhl.com. — Думаю, все четыре звена были немного сонными, но хорошо, что первая смена во втором периоде как бы разбудила нас, и вы можете видеть, что в третьем периоде у нас было много шансов забить».
Белорусский форвард Алексей Протас отдал голевой пас при первом взятии ворот. В сезоне у Протаса 55 (25 голов и 30 передач) очков в 64 матчах.
Следующий матч «Вашингтон» проведет против «Анахайма» на выезде.
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