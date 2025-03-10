Овечкин забил 886-й гол в НХЛ, и «Вашингтон» белоруса Протаса обыграл «Сиэтл»

«Думаю, это наша вторая игра, когда мы начинаем медленно, — сказал Овечкин nhl.com. — Думаю, все четыре звена были немного сонными, но хорошо, что первая смена во втором периоде как бы разбудила нас, и вы можете видеть, что в третьем периоде у нас было много шансов забить».