Синоптики обещают до +21 градуса в понедельник 10 марта 2025 в Беларуси

Стало известно, какой будет погода в Беларуси в понедельник, 10 марта 2025 года. Как сообщили в Белгидромете, ожидается сухая и теплая погода, переменная облачность, преимущественно без осадков. Картину дополнит приятный умеренный южный ветер.
Что касается температуры воздуха, то на севере Беларуси он прогреется до +12°С, на юге республики будет еще более теплее — сразу до плюс 21 градуса. В Минске синоптики осадков не ожидают, будет переменная облачность, утром +4..+6°С, днем столбики термометров покажут до 16 градусов выше нуля, вечером немного похолодает, но будет комфортная температура — от 7 до 9 градусов тепла.
Ранее мы писали о том, что синоптик Дмитрий Рябов сказал, что весна 2025 в Беларуси будет неустойчивой и затяжной (тут про это во всех подробностях и деталях).