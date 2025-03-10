Синоптики обещают до +21 градуса в понедельник 10 марта 2025 в Беларуси

Что касается температуры воздуха, то на севере Беларуси он прогреется до +12°С, на юге республики будет еще более теплее — сразу до плюс 21 градуса. В Минске синоптики осадков не ожидают, будет переменная облачность, утром +4..+6°С, днем столбики термометров покажут до 16 градусов выше нуля, вечером немного похолодает, но будет комфортная температура — от 7 до 9 градусов тепла.