В июне в Башкирии появится новый профессиональный праздник

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, проект закона об учреждении нового профессионального праздника депутаты рассмотрят уже на ближайшем заседании Госсобрания республики.
«Специалисты в этой области без преувеличения участвуют в формировании будущего общества через реализацию государственных программ и создание условий для самореализации молодежи. Учреждение профессионального праздника станет признанием значимости профессии и роли молодежной политики в стране», — сообщил председатель ГС РБ Константин Толкачев.
Добавим, что на сегодняшний день в республике ведут работу 68 учреждений молодежной политики, объединяющих 179 молодежных центров и клубов. Всего в муниципальных молодежных учреждениях работают около полутора тысяч специалистов по работе с молодежью.