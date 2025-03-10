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В июне в Башкирии появится новый профессиональный праздник

В частности, предлагается учредить День работника сферы молодежной политики РБ. Отмечать его планируется ежегодно в День молодежи — последнюю субботу июня.

Источник: Башинформ

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, проект закона об учреждении нового профессионального праздника депутаты рассмотрят уже на ближайшем заседании Госсобрания республики.

«Специалисты в этой области без преувеличения участвуют в формировании будущего общества через реализацию государственных программ и создание условий для самореализации молодежи. Учреждение профессионального праздника станет признанием значимости профессии и роли молодежной политики в стране», — сообщил председатель ГС РБ Константин Толкачев.

Добавим, что на сегодняшний день в республике ведут работу 68 учреждений молодежной политики, объединяющих 179 молодежных центров и клубов. Всего в муниципальных молодежных учреждениях работают около полутора тысяч специалистов по работе с молодежью.