Врач Селиванова: моющие средства могут спровоцировать развитие кандидоза на коже

Так что для пациентов, у которых постоянно возникает антибиотик-ассоциированная диарея, есть смысл принимать пробиотики по назначению врача. Тут, скорее, речь идет о целесообразности назначения антибиотиков, которые сейчас люди пьют, когда нужно и не нужно. А вообще пробиотики можно заменить продуктами, такими как кимчи и квашеная капуста. Также можно употреблять больше кисломолочных продуктов, если нет непереносимости. Это поможет не только избежать попадания чужеродных штаммов бактерий, но и стимулировать выработку собственных без приема препаратов.