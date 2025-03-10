Отключена от сети: история хабаровчанки, отказавшейся от смартфона

— У меня есть социальные сети, но теперь только для общения и работы. Я больше не листаю ленты. Новости читаю раз в день, вечером, после работы. И обязательно раз в несколько месяцев снова убираю телефон на неделю и даже больше. В отпуск вовсе беру с собой кнопочную модель только для связи, чтобы полностью отдыхать. А для красивых фотографий я приобрела фотоаппарат, с которым теперь не расстаюсь. Если бы не мой отказ на неделю, я бы, возможно, никогда не нашла себе так много новых хобби. Кстати, кроме хорошего самочувствия, в мою жизнь вернулось самое главное — я стала больше общаться с людьми в реальности. Так что советую почаще отказываться от смартфона и оглядываться вокруг. Жизнь заключена не только в этом маленьком гаджете, — улыбается Елизавета, хабаровчанка.