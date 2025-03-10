Отключена от сети: история хабаровчанки, отказавшейся от смартфона

В эпоху, когда смартфон стал продолжением руки, а социальные сети определяют наше настроение, история хабаровчанки Елизаветы звучит как вызов современному образу жизни. Она решилась на эксперимент, который многим покажется немыслимым — почти полный отказ от мобильного телефона на длительный срок.
А сколько раз в течение дня вы машинально достаете телефон? Начав с простого намерения проверить рабочую почту или свериться с календарем, вы неизбежно попадаете в ловушку уведомлений. Мессенджер сигнализирует о новых сообщениях, социальные сети манят свежими публикациями, новостные приложения заманивают заголовками. Не отстают игры и маркетплейсы. Так и хочется срочно проверить, как поживают любимые персонажи или уменьшилась ли цена на товаре!
Когда Елизавета поняла, что она буквально перестала расставаться с телефоном, решила попробовать хотя бы на неделю отказаться от него.
— Помню тот момент, когда поняла, что телефон превратился в моего надзирателя, а не помощника. Я начинала с него свое утро, и он был последним, кого я брала перед сном. Без него я не могла ни кушать, ни отдыхать и даже только с ним посещала уборную! Я решила, что пора что-то менять, — рассказывает хабаровчанка.
Сначала девушка, будучи на летних каникулах во время учебы в университете, решила полностью отказаться от смартфона. А почему бы и нет? Отдыхать надо полностью!
— Сначала было очень тяжело! Особенно первые дни. Я стала очень раздраженной и не понимала, чем можно заняться в свободное время. Я очень любила смотреть видео или просто листать ленту в социальных сетях. Первый день в итоге я даже не стала считать экспериментом, так как спросонья сразу, как обычно, схватила телефон, забыв о своем обещании, — делится Елизавета.
Первый день эксперимента завершился. По словам хабаровчанки, даже лечь спать было трудно, так как привычка «посидеть в телефоне» перед сном была слишком сильна.
— Я чувствовала себя в информационном вакууме. Мне действительно не хватало интернета! Хотелось срочно посмотреть какой-нибудь видеоролик или почитать новости. Я не подозревала, что у меня такая зависимость. Сразу уточню — я могла только звонить или отвечать на звонки. Более гаджет я в руки не брала, — рассказывает Елизавета.
К концу недели девушка научилась находить себе другие занятия. В обиход вошли книги, научные журналы, фильмы и различные шоу. Также она начала много гулять. Здесь был нарушен немного эксперимент, но только ради красивых фотографий.
— Жизнь стала другой. Я стала больше обращать внимания на окружающий мир. Я бы не сказала, что до этого на него не смотрела. Он просто стал вокруг другим! Я стала намного внимательнее. Научилась фотографировать, сейчас развиваюсь в этом направлении. Много читала, смотрела фильмы и нашла несколько хобби. И кстати — я стала лучше себя чувствовать! Я стала высыпаться, у меня перестала болеть голова, — улыбается хабаровчанка.
По поводу отказа от смартфона высказался психиатр Виктор Рудов, его слова привела «Газета.ru». По мнению специалиста, человеку недостаточно просто отдыхать. Ему необходимо временно отключаться от внешних раздражителей, особенно от телефонов.
Врач рекомендует периодически проводить минимум неделю без постоянного контакта с гаджетами, что существенно улучшит самочувствие. Для разгрузки мозга он советует велосипедные прогулки в парке, желательно в новом для себя месте.
«Чтобы избавиться от рабочих забот, возвращайтесь с прогулки другой дорогой. Новые впечатления вытеснят лишние мысли из головы», — советует доктор.
При этом, по возможности, телефон лучше оставить дома или же просто убрать подальше. В обычной жизни лучше поступать точно также и отказаться от смартфона как перед сном, так и после сна.
Что касается нашей героини Елизаветы, она вернула смартфон в свою жизнь через несколько месяцев, ведь в наше время без него никуда. Но при этом поставила себе множество ограничений, которым следует даже спустя несколько лет.
— У меня есть социальные сети, но теперь только для общения и работы. Я больше не листаю ленты. Новости читаю раз в день, вечером, после работы. И обязательно раз в несколько месяцев снова убираю телефон на неделю и даже больше. В отпуск вовсе беру с собой кнопочную модель только для связи, чтобы полностью отдыхать. А для красивых фотографий я приобрела фотоаппарат, с которым теперь не расстаюсь. Если бы не мой отказ на неделю, я бы, возможно, никогда не нашла себе так много новых хобби. Кстати, кроме хорошего самочувствия, в мою жизнь вернулось самое главное — я стала больше общаться с людьми в реальности. Так что советую почаще отказываться от смартфона и оглядываться вокруг. Жизнь заключена не только в этом маленьком гаджете, — улыбается Елизавета, хабаровчанка.
В конце девушка добавила, что теперь ей зарядки на телефоне хватает на несколько дней, что она тоже считает огромным плюсом.