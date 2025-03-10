В Ростовской области последний звонок в школах пройдет 24 мая

В ведомстве отметили, что во время празднования выпускных будут поднимать флаг и исполнять гимн России. Также будет организовано чествование «представителей многопоколенных и многодетных семей, выступления родителей». Отметим, что среди них есть те, кто имеет почетные награды, а также участники СВО. Кроме того, регионам поручили обеспечить все необходимые меры безопасности и доступность для маломобильных граждан.