В Ростовской области последний звонок в школах пройдет 24 мая

В Минпросвещения рассказали, когда в школах Ростовской области пройдут выпускные и последние звонки. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.
Так, в этом году последние звонки для выпускников 9-х и 11-х классов прозвенят по всей стране 24 мая. Вручение аттестатов и выпускные пройдут в донских школах 28 июня.
В ведомстве отметили, что во время празднования выпускных будут поднимать флаг и исполнять гимн России. Также будет организовано чествование «представителей многопоколенных и многодетных семей, выступления родителей». Отметим, что среди них есть те, кто имеет почетные награды, а также участники СВО. Кроме того, регионам поручили обеспечить все необходимые меры безопасности и доступность для маломобильных граждан.