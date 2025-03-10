Из-за плюсовой температуры в Башкирии может начаться ранний паводок

В Башкирии весенний паводок может начаться раньше времени. Это связано с приходом тепла в республику. Синоптики ожидают, что на этой неделе дневная температура воздуха поднимется до +5 градусов, в ночные часы так же ожидаются плюсовые значения.
— Теплая погода приведет к началу интенсивного таяния снегов, уменьшению прочности и толщины льда, — говорят синоптики.
Несмотря на то, что паводок может быть ранним, однако его объем, вероятнее всего, в этом году не будет большим, так как часть выпавшего снега уже растаяла, а образовавшаяся вода впиталась в слабо замерзший грунт.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.