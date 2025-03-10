Мэр Лошкин велел «управляйкам» бороться с прогулками челябинцев по тонкому льду

— В стране, к сожалению, уже есть смертельные случаи выхода на тонкий лед, в том числе с детьми, поэтому усиливаем на этой неделе эту работу, — сообщил на совещании в мэрии замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов. — Обращаюсь к родителям: просьба внимательнее следить за детьми и не допускать их выхода на лед.