Мэр Лошкин велел «управляйкам» бороться с прогулками челябинцев по тонкому льду

В Челябинске устроили четыре рейда по водоемам, проверили 14 мест, где собираются любители подледной рыбалки и провели 16 профилактических бесед. Челябинцев пытаются отговорить от прогулок по непрочному льду.
— В стране, к сожалению, уже есть смертельные случаи выхода на тонкий лед, в том числе с детьми, поэтому усиливаем на этой неделе эту работу, — сообщил на совещании в мэрии замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов. — Обращаюсь к родителям: просьба внимательнее следить за детьми и не допускать их выхода на лед.
Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил главам районов подключиться к решению проблемы и работать с населением через управляющие компании и домовые чаты.