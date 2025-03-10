Российский хирург провел уникальную операцию в Узбекистане

По данным пресс-службы, в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре травматологии и ортопедии в Ташкенте ежегодно проводятся более 11 тысяч операций, около 60% из них являются высокотехнологичными.
«Одно из таких сложных вмешательств недавно успешно выполнено совместно с заведующим отделением нейроортопедии Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии, кандидатом медицинских наук Алексеем Пелеганчуком», — сказал представитель минздрава.
По данным ведомства, 60-летнему пациенту из Бухарской области была успешно проведена реконструктивная операция на позвоночнике. В ходе обследования, проведенного специалистами центра, было выявлено, что из-за нестабильности пояснично-крестцового отдела позвоночника произошло давление нервных корешков в этой зоне.
«К счастью, после этой высокотехнологичной операции пациент полностью избавился от беспокоящей его проблемы. Вся операция прошла штатно», — уточнили в пресс-службе.
Специалист из России также провел для врачей центра мастер-класс, где подробно рассказал о новых высокотехнологичных методах хирургического вмешательства, применяемых в данной сфере, их внедрении в практику, добавили в минздраве.