Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский хирург провел уникальную операцию в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 10 мар — РИА Новости. Заведующий отделением нейроортопедии Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна Алексей Пелеганчук провел в Узбекистане мастер-класс для местных коллег, а также уникальную операцию на позвоночнике, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Источник: © РИА Новости

По данным пресс-службы, в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре травматологии и ортопедии в Ташкенте ежегодно проводятся более 11 тысяч операций, около 60% из них являются высокотехнологичными.

«Одно из таких сложных вмешательств недавно успешно выполнено совместно с заведующим отделением нейроортопедии Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии, кандидатом медицинских наук Алексеем Пелеганчуком», — сказал представитель минздрава.

По данным ведомства, 60-летнему пациенту из Бухарской области была успешно проведена реконструктивная операция на позвоночнике. В ходе обследования, проведенного специалистами центра, было выявлено, что из-за нестабильности пояснично-крестцового отдела позвоночника произошло давление нервных корешков в этой зоне.

«К счастью, после этой высокотехнологичной операции пациент полностью избавился от беспокоящей его проблемы. Вся операция прошла штатно», — уточнили в пресс-службе.

Специалист из России также провел для врачей центра мастер-класс, где подробно рассказал о новых высокотехнологичных методах хирургического вмешательства, применяемых в данной сфере, их внедрении в практику, добавили в минздраве.