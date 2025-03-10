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Известный репер из Челябинска два года прятал сына от матери

Приставы нашли мальчика, которого увез отец из Челябинска, в Ленинградской области.

Источник: Комсомольская правда

Два года жительница Челябинска не видела своего сына. Его забрал и увез из столицы Южного Урала известный рэпер. Его объявили в федеральный розыск, но обнаружить, где именно жили отец с сыном, приставам Тракторозаводского РОСП Челябинска удалось не сразу.

Как рассказали в пресс-службе судебных приставов Челябинской области, суд постановил, что мальчик должен жить с матерью, но отец ребенка увез его в неизвестном направлении. Когда пристав изучил соцсети отца, то выяснил, что тот — довольно известный рэпер и часто ездит с концертами по стране. Мама мальчика предположила, что, скорее всего, мужчина живет в Ленинградской области. Это подтвердила и бабушка — она периодически ездила к ним в гости. Она же дала номер телефона мужчины.

По телефону пристав договорился с рэпером о встрече в том городе Ленинградской области, на который указали его родственники. Но мужчина настоял на встрече в отделении в Санкт-Петербурге. В отделении он дал пояснения, указав при этом несуществующий адрес проживания в северной столице.

Но приставов так просто не проведешь. Коллеги из города, в котором на самом деле проживал рэпер, установили наблюдение за адресом. Вместе с полицейскими приставы задержали мужчину, когда он вместе с сыном выходил из дома.

Мама мальчика специально приехала из Челябинска, чтобы встретить сына — воссоединение было бурным.