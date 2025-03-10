Известный репер из Челябинска два года прятал сына от матери

Как рассказали в пресс-службе судебных приставов Челябинской области, суд постановил, что мальчик должен жить с матерью, но отец ребенка увез его в неизвестном направлении. Когда пристав изучил соцсети отца, то выяснил, что тот — довольно известный рэпер и часто ездит с концертами по стране. Мама мальчика предположила, что, скорее всего, мужчина живет в Ленинградской области. Это подтвердила и бабушка — она периодически ездила к ним в гости. Она же дала номер телефона мужчины.