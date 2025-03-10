Вице-премьер Караник сказал, что сделает за первые 100 дней на новом посту

Заместитель премьер-министра Владимир Караник сказал в интервью телеканалу «Беларусь 1», что сделает за первые 100 дней на новом посту. 3 марта 2025 года президент Беларуси Александр Лукашенко назначил экс-губернатора Гродненской области Владимира Караника вице-премьером, который будет курировать развитие социального сектора республики. В настоящее время, как рассказал сам Владимир Караник, он входит в курс дела и констатирует, какого-то жесткого плана на первые 100 дней деятельности в новой должности у него не сформировано. Вместе с тем, определенные конкретные перспективы и поездки в рабочем графике уже нашли свое место.