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Вице-премьер Караник сказал, что сделает за первые 100 дней на новом посту

Вице-премьер Владимир Караник рассказал, что сделает за первые 100 дней на новом посту.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель премьер-министра Владимир Караник сказал в интервью телеканалу «Беларусь 1», что сделает за первые 100 дней на новом посту. 3 марта 2025 года президент Беларуси Александр Лукашенко назначил экс-губернатора Гродненской области Владимира Караника вице-премьером, который будет курировать развитие социального сектора республики. В настоящее время, как рассказал сам Владимир Караник, он входит в курс дела и констатирует, какого-то жесткого плана на первые 100 дней деятельности в новой должности у него не сформировано. Вместе с тем, определенные конкретные перспективы и поездки в рабочем графике уже нашли свое место.

— Надо посетить многие знаковые объекты, причем очень разнообразные в социальной сфере. Это и молодежный патриотический центр в Бресте, завод по переработке плазмы в Ганцевичах и оргкомитет «Славянского базара в Витебске». А заодно и посмотреть, как продвигается проект модернизации и реконструкции здравоохранения Витебска, который я курировал и хорошо знаю еще в период борьбы с пандемией COVID, — приводит слова Владимира Караника news.by.

Как подчеркнул вице-премьер, в рабочем графике выделена и международная повестка, главным образом, речь идет о деятельности в рамках ЕЭК.

— Сейчас мы обобщаем материалы, которые требуют быстрых решений, и приоритетные направления, — обобщил Караник.

Ранее мы писали о том, что в Беларуси 10 марта 2025 года будет до плюс 21 градуса (здесь подробности прогноза погоды).