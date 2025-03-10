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Мэрия Челябинска нашла 17 больших снежных куч у ТРК

Мэр Челябинска Лошкин велел вывезти снежные кучи от ТРК до того, как они растают.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске проверили площадки возле ТРК и нашли 17 мест складирования снега. Об этом на совещании в мэрии рассказал замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.

— Провели работу с администрациями торговых комплексов. Эта работа будет продолжена, поскольку снега за выходные добавилось, — пообещал вице-мэр.

— Есть у нас торговые центры, ТРК, которые в снегопад чистят парковки и делают снежные навалы. Надо проследить, чтобы они их своевременно вывозили, — распорядился глава города Алексей Лошкин. — Сейчас температура пойдет на плюс, и все это пойдет у нас на дорогу. Достаточно мест, где эти навалы еще есть — они при очистке специально делают их подальше, чтобы было менее заметно.

Мэр поручил главам районов проследить, чтобы кучи снега вовремя вывозили.