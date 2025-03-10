Мэрия Челябинска нашла 17 больших снежных куч у ТРК

— Есть у нас торговые центры, ТРК, которые в снегопад чистят парковки и делают снежные навалы. Надо проследить, чтобы они их своевременно вывозили, — распорядился глава города Алексей Лошкин. — Сейчас температура пойдет на плюс, и все это пойдет у нас на дорогу. Достаточно мест, где эти навалы еще есть — они при очистке специально делают их подальше, чтобы было менее заметно.