Мэрия Челябинска нашла 17 больших снежных куч у ТРК

В Челябинске проверили площадки возле ТРК и нашли 17 мест складирования снега. Об этом на совещании в мэрии рассказал замглавы города по дорожному хозяйству Андрей Ксензов.
— Провели работу с администрациями торговых комплексов. Эта работа будет продолжена, поскольку снега за выходные добавилось, — пообещал вице-мэр.
— Есть у нас торговые центры, ТРК, которые в снегопад чистят парковки и делают снежные навалы. Надо проследить, чтобы они их своевременно вывозили, — распорядился глава города Алексей Лошкин. — Сейчас температура пойдет на плюс, и все это пойдет у нас на дорогу. Достаточно мест, где эти навалы еще есть — они при очистке специально делают их подальше, чтобы было менее заметно.
Мэр поручил главам районов проследить, чтобы кучи снега вовремя вывозили.