Ветерана Великой Отечественной войны из Иркутска пригласили на парад в Москву

Почти уже 80 лет назад, в 1945 году, новость о победе постигла Михаила Гаврилова недалеко от Праги. Тогда шли действия по освобождению Чехословакии. В областном центре ветеран каждый год выходит на митинг возле Вечного огня. При этом в ноябре ему исполнится 100 лет.