Ветерана Великой Отечественной войны из Иркутска пригласили на парад в Москву

Ветерана Великой Отечественной войны из Иркутска пригласили на парад победы в Москву. Михаил Гаврилов написал письмо президенту Владимиру Путину. В нем он поблагодарил главу государства за заботу о ветеранах и выразил поддержку в действиях. После чего, сибиряка пригласили на юбилейный Парад Победы на Красной площади в Москве.
Почти уже 80 лет назад, в 1945 году, новость о победе постигла Михаила Гаврилова недалеко от Праги. Тогда шли действия по освобождению Чехословакии. В областном центре ветеран каждый год выходит на митинг возле Вечного огня. При этом в ноябре ему исполнится 100 лет.