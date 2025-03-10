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Ветерана Великой Отечественной войны из Иркутска пригласили на парад в Москву

В ноябре Михаилу Гаврилову исполнится 100 лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ветерана Великой Отечественной войны из Иркутска пригласили на парад победы в Москву. Михаил Гаврилов написал письмо президенту Владимиру Путину. В нем он поблагодарил главу государства за заботу о ветеранах и выразил поддержку в действиях. После чего, сибиряка пригласили на юбилейный Парад Победы на Красной площади в Москве.

Почти уже 80 лет назад, в 1945 году, новость о победе постигла Михаила Гаврилова недалеко от Праги. Тогда шли действия по освобождению Чехословакии. В областном центре ветеран каждый год выходит на митинг возле Вечного огня. При этом в ноябре ему исполнится 100 лет.