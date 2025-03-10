Назначены даты последних звонков и выпускных в Ростовской области

В 2025 году в школах по всей России, в том числе и в Ростовской области, последний звонок отметят в субботу, 24 мая, а выпускные — в субботу, 28 июня. Об этом рассказали в министерстве просвещения РФ.
В празднование выпускных будут включены поднятие флага и исполнение гимна России. Членов многодетных семей будут чествовать, организовано будет и выступление родителей, в том числе тех, кто имеет почётные награды или участник специальной военной операции.
Кроме того, в Ростовской области нужно организовать меры безопасности и доступность помещений для выпускников, которые относятся к маломобильным группам населения.
Последний звонок подводит черту, ставит точку в многолетнем учебном марафоне со всеми его уроками и переменами, контрольными работами и домашними заданиями.