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Назначены даты последних звонков и выпускных в Ростовской области

В празднование включат поднятие флага и исполнение гимна.

В 2025 году в школах по всей России, в том числе и в Ростовской области, последний звонок отметят в субботу, 24 мая, а выпускные — в субботу, 28 июня. Об этом рассказали в министерстве просвещения РФ.

В празднование выпускных будут включены поднятие флага и исполнение гимна России. Членов многодетных семей будут чествовать, организовано будет и выступление родителей, в том числе тех, кто имеет почётные награды или участник специальной военной операции.

Кроме того, в Ростовской области нужно организовать меры безопасности и доступность помещений для выпускников, которые относятся к маломобильным группам населения.

Последний звонок подводит черту, ставит точку в многолетнем учебном марафоне со всеми его уроками и переменами, контрольными работами и домашними заданиями.