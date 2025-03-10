Как получить родовой сертификат в Крыму

Родовый сертификат — документ, который дает беременной женщине право выбора медорганизации для родов, а также для наблюдения во время и после беременности.
Электронный сертификат формируется при первом посещении женской консультации по месту жительства либо в роддоме. Также документ может оформить и детская поликлиника, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка.
«За два месяца 2025 года Отделение СФР по республике Крым оплатило услуги по родовым сертификатам для 2 812 женщин и новорожденных», — уточнили в пресс-службе.
Стоимость родового сертификата составляет 12 000 рублей и покрывает услуги:
* по оказанию помощи в амбулаторных условиях женщинам в период беременности;
* по правовой, психологической и медико-социальной помощи;
* по медпомощи во время родов и в послеродовой период;
* по расходам на профосмотры ребенка в первый год жизни.
Оплате по сертификату подлежат услуги, оказываемые медицинскими организациями только в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Если женщина получает медпомощь на платной основе, сертификат не формируется.
«За полученную медицинскую помощь в период беременности и родов, а также наблюдение за малышом в первый год жизни, в медицинские учреждения полуострова было перечислено свыше 25,5 миллионов рублей», — дополнили в Отделении СФР по республике Крым.
И напомнили, что обналичить средства по талонам родового сертификата невозможно. Деньги перечисляются медицинской организации на их лицевые счета.