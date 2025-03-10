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Как получить родовой сертификат в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости Крым. В Крыму оплатили услуги по родовым сертификатам для 2 812 мам и новорожденных. Об этом сообщили в Отделении социального фонда России (СФР) по республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

Родовый сертификат — документ, который дает беременной женщине право выбора медорганизации для родов, а также для наблюдения во время и после беременности.

Электронный сертификат формируется при первом посещении женской консультации по месту жительства либо в роддоме. Также документ может оформить и детская поликлиника, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка.

«За два месяца 2025 года Отделение СФР по республике Крым оплатило услуги по родовым сертификатам для 2 812 женщин и новорожденных», — уточнили в пресс-службе.

Стоимость родового сертификата составляет 12 000 рублей и покрывает услуги:

* по оказанию помощи в амбулаторных условиях женщинам в период беременности;

* по правовой, психологической и медико-социальной помощи;

* по медпомощи во время родов и в послеродовой период;

* по расходам на профосмотры ребенка в первый год жизни.

Оплате по сертификату подлежат услуги, оказываемые медицинскими организациями только в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Если женщина получает медпомощь на платной основе, сертификат не формируется.

«За полученную медицинскую помощь в период беременности и родов, а также наблюдение за малышом в первый год жизни, в медицинские учреждения полуострова было перечислено свыше 25,5 миллионов рублей», — дополнили в Отделении СФР по республике Крым.

И напомнили, что обналичить средства по талонам родового сертификата невозможно. Деньги перечисляются медицинской организации на их лицевые счета.