Главные новости 10 марта 2025 года

По данным Financial Times, украинская делегация во время переговоров с США в Саудовской Аравии согласится на частичное прекращение огня, чтобы продемонстрировать свое стремление к миру. Речь идет о запрете на удары ракетами, беспилотниками большой дальности и отказе от операций в Черном море. В обмен они потребуют снять с паузы поставки вооружений и разведданных.