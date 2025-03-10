Главные новости 10 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 10 марта 2025 года.
Трамп сделал ряд заявлений, связанных с Украиной и Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев недостаточно явно демонстрирует намерение заключить мир с Россией для возобновления поддержки Белого дома. Он подтвердил, что Пентагон почти остановил обмен разведывательными данными с Киевом. Политик допустил введение жестких экономических санкций в отношении России, чтобы принудить ее к урегулированию конфликта.
Маск заверил, что не отключит Украину от Starlink
Американский предприниматель, руководитель компании-производителя космической техники и член администрации Белого дома Илон Маск заявил, что никогда не лишит Украину возможности использовать спутниковую систему Starlink. Он подчеркнул, что не отключит систему для Киева, даже если не согласен с его политикой.
СМИ узнали об уступках Киева на переговорах с США в Саудовской Аравии
По данным Financial Times, украинская делегация во время переговоров с США в Саудовской Аравии согласится на частичное прекращение огня, чтобы продемонстрировать свое стремление к миру. Речь идет о запрете на удары ракетами, беспилотниками большой дальности и отказе от операций в Черном море. В обмен они потребуют снять с паузы поставки вооружений и разведданных.
Отказ ЦИК Румынии регистрировать Джорджеску вызвал акции протеста
В ЦИК Румынии не зарегистрировали кандидата в президенты Кэлина Джорджеску, объяснив свое решение противоречиями в законодательстве. Сторонники кандидата устроили акцию протеста, сломав ограждения у здания ЦИК. Илон Маск опубликовал пост в сети X, в котором назвал отказ регистрировать Джорджеску безумием.