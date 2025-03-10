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Главные новости 10 марта 2025 года

Последние новости за сегодня — 10 марта 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 10 марта 2025 года.

Трамп сделал ряд заявлений, связанных с Украиной и Россией

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев недостаточно явно демонстрирует намерение заключить мир с Россией для возобновления поддержки Белого дома. Он подтвердил, что Пентагон почти остановил обмен разведывательными данными с Киевом. Политик допустил введение жестких экономических санкций в отношении России, чтобы принудить ее к урегулированию конфликта.

Маск заверил, что не отключит Украину от Starlink

Источник: AP 2024

Американский предприниматель, руководитель компании-производителя космической техники и член администрации Белого дома Илон Маск заявил, что никогда не лишит Украину возможности использовать спутниковую систему Starlink. Он подчеркнул, что не отключит систему для Киева, даже если не согласен с его политикой.

СМИ узнали об уступках Киева на переговорах с США в Саудовской Аравии

По данным Financial Times, украинская делегация во время переговоров с США в Саудовской Аравии согласится на частичное прекращение огня, чтобы продемонстрировать свое стремление к миру. Речь идет о запрете на удары ракетами, беспилотниками большой дальности и отказе от операций в Черном море. В обмен они потребуют снять с паузы поставки вооружений и разведданных.

Отказ ЦИК Румынии регистрировать Джорджеску вызвал акции протеста

Источник: Shutterstock

В ЦИК Румынии не зарегистрировали кандидата в президенты Кэлина Джорджеску, объяснив свое решение противоречиями в законодательстве. Сторонники кандидата устроили акцию протеста, сломав ограждения у здания ЦИК. Илон Маск опубликовал пост в сети X, в котором назвал отказ регистрировать Джорджеску безумием.

Россия и США требуют экстренных консультаций СБ ОНН по Сирии

Источник: AP 2024

Россия и США попросили Совет Безопасности (СБ) ООН провести закрытые консультации по ситуации в Сирии. Причина обращения в СБ — случаи насилия в отношении мирных жителей в алавитских поселениях республики. Консультации предварительно могут назначить на 17:00 по мск 10 марта.