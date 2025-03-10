В Кишиневе снова выключат свет: Стало известно, кто на целый день останется в столице без электричества — список адресов

Где в столице сегодня не будет света: адреса.
Поставщик сообщает, что 10 марта будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.
Центр:
ул. 31 Августа, 78, 999, A. Пушкина, 15, Букурешть, 66/1, 999, M. Г. Бэнулеску-Бодони, 35 — с 09:40 до 17:00.
ул. Г. Асаки, 25, 27, 48, 48/1 — с 09:30 до 14:00.
ул. Г. Асаки, 48/2 — с 14:00 до 17:30.
Чеканы:
ул. Алчедар, 1, 2A, Х. Бужор, 51−53, 57−59, 59A, 63−69, 78−92, 92/1, 98 — с 09:00 до 12:00.
ул. Алчедар, 4, Колоница, 2−4, 3−7, 105−113, 117B, 119−175, 175A, 108, 114−190, пер. Колоница, 1/1, 3, В. -луй-Водэ, 146, 162, 166, 176−180, 190 — с 13:00 до 17:00.
Рышкановка:
ул. Петрикань, 86, Поштей, 91,92 (небытовые потребители) — с 09:00 до 17:00.
За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.