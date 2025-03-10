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Обновленную легендарную вывеску «Радость» вернут на место на этой неделе

Конструкцию восстановил застройщик ГК «Брусника».
Источник: Комсомольская правда

В Омске на этой неделе начнут устанавливать обновленную вывеску «Радость» на доме № 31 на проспекте Карла Маркса. Буквы из алюминия с оригинальной подсветкой восстановил застройщик ГК «Брусника». Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в Telegram-канале.

Длина вывески составляет около 20 метров, высота — 2,5 метра. Масса конструкции превышает 150 кг.

«Инженеры специально учитывали ветровую нагрузку на конструкцию и перепады температуры, типичные для Омска», — отметил Сергей Шелест.

Ранее «КП Омск» сообщала, вывеска с дома № 31 на проспекте Карла Маркса, где находился одноименный магазин, пропала в конце июня прошлого года.