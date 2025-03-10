Обновленную легендарную вывеску «Радость» вернут на место на этой неделе

В Омске на этой неделе начнут устанавливать обновленную вывеску «Радость» на доме № 31 на проспекте Карла Маркса. Буквы из алюминия с оригинальной подсветкой восстановил застройщик ГК «Брусника». Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в Telegram-канале.