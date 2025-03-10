СК будет просить суд об аресте блогера Александры Митрошиной

Напомним, в Краснодарском крае задержали блогера Александру Митрошину. По версии следствия, Александра Митрошина получила больше 127 млн рублей из-за уклонения от уплаты налогов. Часть этих средств она легализовала после покупки жилья в Москве предположительно за 60 млн рублей. В ближайшее время ее доставят в столицу для допроса. 30-летней Митрошиной грозит до 7 лет лишения свободы. Уголовное дело на блогера завели еще в 2023 году. В последнее время она жила в Дубае.