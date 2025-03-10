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В Ростовской области за минувшую неделю в пожарах погибли пять человек

В Ростовской области за прошедшую неделю произошло больше 70 пожаров.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за последнюю неделю произошел 71 пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по донскому региону.

Согласно опубликованной статистике, пожарно-спасательные подразделения реагировали на 71 возгорание. В результате ЧП, спасли 15 человек, погибли пятеро дончан.

В ведомстве также уточнили, что экстренные службы привлекались к проведению аварийно-спасательных работ во время ликвидации дорожно-транспортных происшествий 15 раз. Удалось спасти семерых человек.

— На водных объектах спасены три человека, еще двое дончан погибли, — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в хуторе Ростовской области из-за атаки беспилотников вспыхнул пожар в частном доме.