Первый трёхсекционный трамвай-гармошка приехал в Нижний Новгород

В настоящее время он находится в депо № 3, расположенном в Автозаводском районе. Специалисты из Нижнего Новгорода сотрудничают с представителями белорусского завода-изготовителя, которые контролируют процесс сборки.
Как отметил директор ООО «Экологические проекты» Евгений Грабовский, некоторые части вагона производятся в Беларуси, а остальные собираются на месте. Для малых вагонов локализация достигает 70%, в то время как для этого первого экземпляра она ниже.
В новом трамвае используется электроника азиатского производства, однако основные компоненты — отечественные: фары из Нижнего Новгорода, стекло из Бора, тормоза из Челябинска и двигатели из Сарапула.
Первоначально трамвай будет проходить испытания в депо, а затем его выпустят на пробные поездки по городу. После успешной сертификации новый «Минин» начнет курсировать по маршрутам № 6 и № 7. Всего планируется выпустить на линию 26 таких трехвагонных трамваев марки «Минин».