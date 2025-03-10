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Первый трёхсекционный трамвай-гармошка приехал в Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде тестируется новый трехсекционный трамвай с низким полом, сообщает ТК «Волга».

В настоящее время он находится в депо № 3, расположенном в Автозаводском районе. Специалисты из Нижнего Новгорода сотрудничают с представителями белорусского завода-изготовителя, которые контролируют процесс сборки.

Как отметил директор ООО «Экологические проекты» Евгений Грабовский, некоторые части вагона производятся в Беларуси, а остальные собираются на месте. Для малых вагонов локализация достигает 70%, в то время как для этого первого экземпляра она ниже.

В новом трамвае используется электроника азиатского производства, однако основные компоненты — отечественные: фары из Нижнего Новгорода, стекло из Бора, тормоза из Челябинска и двигатели из Сарапула.

Первоначально трамвай будет проходить испытания в депо, а затем его выпустят на пробные поездки по городу. После успешной сертификации новый «Минин» начнет курсировать по маршрутам № 6 и № 7. Всего планируется выпустить на линию 26 таких трехвагонных трамваев марки «Минин».