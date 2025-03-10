В Екатеринбурге каток на площади 1905 года закрылся

Сообщается, что за время работы Каток на площади посетили почти 80 тысяч человек. На льду провели 50 мастер-классов с мастерами спорта по фигурному катанию. В медиарубке катка выступили 75 музыкантов и 29 диджеев. Также на льду было сделано одно предложение, а еще три пары заключили браки.