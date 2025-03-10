В Екатеринбурге каток на площади 1905 года закрылся

В Екатеринбурге 10 марта 2025 года завершил свою работу главный городской каток — Каток на площади 1905 года. В предыдущие года каток размещали в районе Плотинки, но на сезон 2024−2025 годов лед впервые решили перенести на новую локацию — за памятник Владимиру Ленину, который расположен вдоль одноименного проспекта.
О завершении ледового сезона сообщили в telegram-канале «Каток на площади». Напомним, открытие катка состоялось 21 декабря 2024 года. Таким образом, он проработал около 80 дней, исключая периоды, когда площадка временно останавливала работу из-за потепления.
— Ледовый сезон подошел к концу. Это был масштабный и необычный проект для команды парка Маяковского, первый сезон нового лесного катка в центре города! — передает telegram-канал.
Сообщается, что за время работы Каток на площади посетили почти 80 тысяч человек. На льду провели 50 мастер-классов с мастерами спорта по фигурному катанию. В медиарубке катка выступили 75 музыкантов и 29 диджеев. Также на льду было сделано одно предложение, а еще три пары заключили браки.