В Москве по программе капитального ремонта обновят более 600 крыш жилых домов

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту крыш многоквартирных домов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта. Приведем в порядок 679 кровель, из них 346 — плоские наплавляемые крыши и 333 — металлические скатные. В перечень работ входит полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждения, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам», — отметил Петр Бирюков.
Больше всего крыш обновят в Центральном, Восточном и Северном административных округах.
Капитальный ремонт плоских крыш — сезонный вид работ, который проводится исключительно при плюсовой температуре. Сначала снимают старую гидроизоляцию и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или полностью меняют, после чего сверху укладывают полимерно-битумный материал. Это позволяет кровле выдерживать резкие перепады температур.
Скатные металлические крыши можно ремонтировать круглый год. Во время работ старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, а чердачное перекрытие утепляют, что повышает энергоэффективность здания.
Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошло более 29,7 тысячи домов общей площадью 307 миллионов квадратных метров. За время реализации программы с 2015 года отремонтированы крыши более восьми тысяч жилых домов.
Реализуемая в столице региональная программа капитального ремонта жилого фонда соответствует целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».