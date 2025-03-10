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В Казани с 10 марта ограничат движение на двух улицах Приволжского района

В Приволжском районе Казани с 10 марта по 15 апреля ограничат движение транспорта на двух улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Движение ограничат на следующих участках:

ул. Оренбургский Тракт (в районе остановки «Жилой массив Первомайский»);

ул. Красноуральская (в районе здания № 44 по ул. Оренбургский тракт).

Ограничения связаны с переустройством сетей газоснабжения.