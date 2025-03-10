В Ростове ограничат движение транспорта на пяти улицах до конца марта

Нельзя будет проехать по пяти участкам: по ул. Писательской в интервале от пер. Силикатного до ул. Скачкова; по ул. Некрасовской в интервале от пер. Силикатного до ул. Скачкова и от ул. Скачкова до пер. Олимпийского; по пер. Силикатном в интервале от ул. Некрасовской до ул. Профсоюзной; по ул. Скачкова в интервале от ул. Профсоюзной до ул. Дальневосточной; по ул. Республиканской в интервале от пер. Безымянного до пер. Рыбного и от пер. Рыбного до ул. Депутатской.