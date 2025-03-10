Казанцам объяснили причины отсутствия рейса в Катар

Летом 2024 года аэропорт столицы Татарстана вел переговоры с авиакомпанией Qatar Airways о возможном запуске рейсов в Катар. Однако перевозчик не может расширить свою маршрутную сеть в России и выполнять рейсы из Казани в связи с ограниченным количеством воздушных судов.