Казанцам объяснили причины отсутствия рейса в Катар. Как выяснилось, перевозчик не может расширить свои маршруты по России из-за ограничений, сообщает аэропорт Казани.
Летом 2024 года аэропорт столицы Татарстана вел переговоры с авиакомпанией Qatar Airways о возможном запуске рейсов в Катар. Однако перевозчик не может расширить свою маршрутную сеть в России и выполнять рейсы из Казани в связи с ограниченным количеством воздушных судов.
Несмотря на это, интерес к этому направлению действительно есть. В настоящее время идет активный диалог с Qatar Airways. При изменении ситуации катарский перевозчик рассмотрит возможность открытия рейсов.
Напомним, 9 марта в казанском аэропорту сняли ограничения на полеты. Ранее их вводили в 02:00.