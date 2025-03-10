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Казанцам объяснили причины отсутствия рейса в Катар

Как выяснилось, перевозчик не может расширить свои маршруты по России из-за ограничений.

Источник: Комсомольская правда

Казанцам объяснили причины отсутствия рейса в Катар. Как выяснилось, перевозчик не может расширить свои маршруты по России из-за ограничений, сообщает аэропорт Казани.

Летом 2024 года аэропорт столицы Татарстана вел переговоры с авиакомпанией Qatar Airways о возможном запуске рейсов в Катар. Однако перевозчик не может расширить свою маршрутную сеть в России и выполнять рейсы из Казани в связи с ограниченным количеством воздушных судов.

Несмотря на это, интерес к этому направлению действительно есть. В настоящее время идет активный диалог с Qatar Airways. При изменении ситуации катарский перевозчик рассмотрит возможность открытия рейсов.

Напомним, 9 марта в казанском аэропорту сняли ограничения на полеты. Ранее их вводили в 02:00.