Хоценко: дорогу от Калачинска до Оконешниково отремонтируют в 2025 году

В этом году будут отремонтированы участки с 65-го по 71-й км и с 71-го по 78-й км дороги, расположенные между селом Золотая Нива и рабочим поселком Оконешниково. Таким образом, участок трассы от Калачинска до Оконешкниково будет приведен в нормативное состояние.