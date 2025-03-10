Хоценко: дорогу от Калачинска до Оконешниково отремонтируют в 2025 году

В 2025 году подрядчик отремонтирует два участка дороги Горьковское — Калачинск — Оконешниково в Оконешниковском районе. Работы пройдут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным, сообщил губернатор Виталий Хоценко.
В этом году будут отремонтированы участки с 65-го по 71-й км и с 71-го по 78-й км дороги, расположенные между селом Золотая Нива и рабочим поселком Оконешниково. Таким образом, участок трассы от Калачинска до Оконешкниково будет приведен в нормативное состояние.
Строители снимут старое дорожное полотно, укрепят основание методом холодной регенерации, уложат выравнивающий и верхний слоя асфальтобетонного покрытия, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку.
Напомним, за предыдущие годы годы было отремонтированы участки трассы с 40-го по 64-й километр общей протяженностью 24 километра. Ход работ находится на личном контроле губернатор Виталия Хоценко.