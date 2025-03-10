В Пермском крае скончался известный целитель Александр Боронников

Известный целитель Александр Боронников скончался в Пермском крае, рассказывает сообщество «Подслушано Нытва».
Речь идёт о 85-летнем мужчине, который жил в деревне Сычи в Оханском округе. Пенсионер на протяжении многих лет принимал у себя людей, которым помогал как «лекарь». Уточняется, что к нему обращались не только жители Прикамья, но и других регионов.
«На протяжении долгих лет к нему на встречу ездили из многих регионов страны и даже из-за рубежа. Денег не просил, а если кто сам оставлял — тратил их на восстановление храма в селе Острожка», — рассказывает о целителе в сообществе.
В 2017 году о работе Александра Боронникова на своей странице «ВКонтакте» рассказывала экс-председатель краевого Союза журналистов Ольга Лоскутова. По её словам, возле дома мужчины, расположенного на окраине деревни, собиралось множество автомобилей. На общение с одним человеком пенсионер тратил порядка 10−40 минут. Очередь к нему люди занимали даже ночью.
Первая публикация о его смерти появилась в сообществах Пермского края вечером 8 марта. Уточняется, что мужчина умер на 86-м году жизни.