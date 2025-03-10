В Пермском крае скончался известный целитель Александр Боронников

Речь идёт о 85-летнем мужчине, который жил в деревне Сычи в Оханском округе. Пенсионер на протяжении многих лет принимал у себя людей, которым помогал как «лекарь». Уточняется, что к нему обращались не только жители Прикамья, но и других регионов.