В Петербурге Роспотребнадзор открывает «горячую линию» по защите прав потребителей

Запуск «горячей линии» состоится в преддверии Всемирного дня прав потребителей, который отмечается 15 марта. Часы работы — по будням с 10:00 до 17:00. Звонить необходимо в Единый консультационный центр ведомства по телефону: 8 (800) 555−49−43 , а также в Отдел защиты прав потребителей управления ( 8 (812) 764−02−34 ) и Консультационный центр по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Петербурге и Ленобласти» ( 8 (812) 679−67−07 ).