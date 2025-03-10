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В Петербурге Роспотребнадзор открывает «горячую линию» по защите прав потребителей

Управление Роспотребнадзора по Петербургу открывает «горячую линию» по защите прав потребителей. Консультации можно будет получить с 10 по 21 марта.

Источник: Freepik

Запуск «горячей линии» состоится в преддверии Всемирного дня прав потребителей, который отмечается 15 марта. Часы работы — по будням с 10:00 до 17:00. Звонить необходимо в Единый консультационный центр ведомства по телефону: 8 (800) 555−49−43, а также в Отдел защиты прав потребителей управления (8 (812) 764−02−34) и Консультационный центр по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Петербурге и Ленобласти» (8 (812) 679−67−07).

Кроме того, направить обращение в адрес управления получится в виде электронного документа через форму «Прием обращений граждан» на официальном сайте или на почтовый адрес: 191025, улица Стремянная, 19.

Помните: Ваши права — это ваша защита. Не оставайтесь в стороне, задавайте вопросы и получайте квалифицированную помощь!

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу