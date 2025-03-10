В Петербурге Роспотребнадзор открывает «горячую линию» по защите прав потребителей

Запуск «горячей линии» состоится в преддверии Всемирного дня прав потребителей, который отмечается 15 марта. Часы работы — по будням с 10:00 до 17:00. Звонить необходимо в Единый консультационный центр ведомства по телефону:
Кроме того, направить обращение в адрес управления получится в виде электронного документа через форму «Прием обращений граждан» на официальном сайте или на почтовый адрес: 191025, улица Стремянная, 19.
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