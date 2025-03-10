Милиция предупредила, что будет посещать квартиры Минска с 10 по 16 марта 2025

С 10 по 16 марта 2025 года сотрудники милиции будут посещать квартиры жителей Минска. Как проинформировали правоохранители, дело в том, что в названный период времени в белорусской столице пройдет республиканская профилактическая акция «Дом без насилия».
«Основная цель проводимого мероприятия — привлечь внимание к разрешению проблем домашнего насилия», — сообщили в милиции.
Посещать квартиры минчан будут специально сформированные межведомственные рабочие группы. Особое внимание — местам проживания семейных агрессоров. Также в рамках акции члены рабочих групп выступят, как сообщается, в учреждениях образования и трудовых коллективах. Запланирован ряд иных общепрофилактических мероприятий.
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