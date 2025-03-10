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Астану накрыла сильная метель

Зима категорически отказывается уходить и давать весне дорогу. Так, в Астане который день бушует непогода. Коммунальным службам приходится функционировать в бесперебойном усиленном режиме, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +4° 2 м/с 65% 757 мм рт. ст. +6°
Источник: Zakon.kz

К примеру, с утра 10 марта 2025 года на уборку снега в столице вышли почти 2 600 дорожных рабочих и 1 645 единиц спецтехники.

В ночь с 9 на 10 марта коммунальные службы вывезли из города 38 524 кубометра снега 2 726 большегрузными рейсами.

уточнили в пресс-службе акимата Астаны

Прежде всего, согласно правилам, очищаются места с очень интенсивным движением, чтобы избежать заторов на дорогах. Также очищаются участки средней интенсивности — площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к социальным объектам и др.

В приоритете, по словам специалистов, также уборка центральных улиц, мест следования маршрутов пассажирского транспорта, остановок и тротуаров.

Просим жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, не выезжать в дальние поездки при наличии штормового предупреждения. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.

Пресс-служба акимата Астаны

По данным РГП «Казгидромет»:

10 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −13−15, днем −5−7° С. 11 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель, днем гололед. Ветер юго-западный с переходом на северный 9−14, ночью и утром порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −5−7, днем −1−3° С.