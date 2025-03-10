Астану накрыла сильная метель

К примеру, с утра 10 марта 2025 года на уборку снега в столице вышли почти 2 600 дорожных рабочих и 1 645 единиц спецтехники.
В ночь с 9 на 10 марта коммунальные службы вывезли из города 38 524 кубометра снега 2 726 большегрузными рейсами.
Прежде всего, согласно правилам, очищаются места с очень интенсивным движением, чтобы избежать заторов на дорогах. Также очищаются участки средней интенсивности — площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к социальным объектам и др.
В приоритете, по словам специалистов, также уборка центральных улиц, мест следования маршрутов пассажирского транспорта, остановок и тротуаров.
Просим жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, не выезжать в дальние поездки при наличии штормового предупреждения. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.
По данным РГП «Казгидромет»:
10 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −13−15, днем −5−7° С. 11 марта: переменная облачность, временами снег, низовая метель, днем гололед. Ветер юго-западный с переходом на северный 9−14, ночью и утром порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −5−7, днем −1−3° С.