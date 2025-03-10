Запреты на посещение лесов введены в 18 районах Беларуси

Гослесохрана ликвидировала 17 лесных пожаров за сутки.
Запреты введены в Барановичском, Березовском, Брестском, Ганцевичском, Дрогичинском, Жабинковском, Ивановском, Ивацевичском, Каменецком, Кобринском, Лунинецком, Ляховичском, Малоритском, Пинском, Пружанском, Столинском Брестской области, а также в Ветковском и Петриковском районах Гомельской области.
Оперативно отслеживать данные о введении мер ограничительного характера можно по размещенной на официальном сайте Минлесхоза карте запретов и ограничений на посещение лесов. Также информацию можно уточнить в местных райисполкомах и лесохозяйственных учреждениях. Интерактивная карта обновляется в онлайн-режиме, поэтому перед посещением лесных массивов стоит ознакомиться с актуальной ситуацией.