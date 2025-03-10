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В Иркутской области стартовала «Неделя без турникетов»

Иркутская область, НИА-Байкал — В Приангарье сегодня, 10 марта, стартовала Всероссийская профориентационная акция «Неделя без турникетов».

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

В рамках акции для старшеклассников и студентов будут организованы экскурсии на предприятия промышленного производства, мастер-классы, встречи с успешными работниками компаний, профориентационное тестирование.

Как сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области, презентации предприятий региона позволят школьникам лучше понять особенности производственного процесса, ознакомиться с техническими аспектами работы, узнать о специфике деятельности специалистов, условиях труда. Профориентационное тестирование поможет участникам определиться с будущей профессией. Основная цель акции — укрепить связь между образованием и производством, показать студентам возможности для трудоустройства.

«Мы стремимся показать молодежи, какие возможности для профессионального роста и реализации существуют в Иркутской области. С каждым годом акция привлекает все больше участников, а также расширяется круг работодателей, готовых принять молодежь на своих площадках. Школьники и студенты получают возможность погрузиться в профессиональную среду, оценить свои перспективы по построению карьеры, что способствует более осознанному выбору будущего профессионального пути. Неделя без турникетов является важным шагом в формировании кадрового потенциала региона», — отметил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.

В этом году минтруд региона подготовил для акции видеоролики о деятельности предприятий Приангарья, с которыми можно ознакомиться на информационных площадках Кадрового центра Иркутской области.