В Иркутской области стартовала «Неделя без турникетов»

В рамках акции для старшеклассников и студентов будут организованы экскурсии на предприятия промышленного производства, мастер-классы, встречи с успешными работниками компаний, профориентационное тестирование.
Как сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области, презентации предприятий региона позволят школьникам лучше понять особенности производственного процесса, ознакомиться с техническими аспектами работы, узнать о специфике деятельности специалистов, условиях труда. Профориентационное тестирование поможет участникам определиться с будущей профессией. Основная цель акции — укрепить связь между образованием и производством, показать студентам возможности для трудоустройства.
«Мы стремимся показать молодежи, какие возможности для профессионального роста и реализации существуют в Иркутской области. С каждым годом акция привлекает все больше участников, а также расширяется круг работодателей, готовых принять молодежь на своих площадках. Школьники и студенты получают возможность погрузиться в профессиональную среду, оценить свои перспективы по построению карьеры, что способствует более осознанному выбору будущего профессионального пути. Неделя без турникетов является важным шагом в формировании кадрового потенциала региона», — отметил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.
В этом году минтруд региона подготовил для акции видеоролики о деятельности предприятий Приангарья, с которыми можно ознакомиться на информационных площадках Кадрового центра Иркутской области.