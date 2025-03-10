В Иркутской области стартовала «Неделя без турникетов»

«Мы стремимся показать молодежи, какие возможности для профессионального роста и реализации существуют в Иркутской области. С каждым годом акция привлекает все больше участников, а также расширяется круг работодателей, готовых принять молодежь на своих площадках. Школьники и студенты получают возможность погрузиться в профессиональную среду, оценить свои перспективы по построению карьеры, что способствует более осознанному выбору будущего профессионального пути. Неделя без турникетов является важным шагом в формировании кадрового потенциала региона», — отметил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.