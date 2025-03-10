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Последние звонки в школах Омской области пройдут 24 мая

Выпускные запланированы на 28 июня.
Источник: Комсомольская правда

В 2025 году последние звонки в омских школах пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня. Провести традиционные мероприятия в именно в эти дни рекомендовало Министерство просвещения РФ, сообщили в министерстве образования Омской области.

Завершение учебного года для выпускников школ в этом году будет традиционно сопровождаться поднятием триколора и исполнением гимна. Меры безопасности 24 мая и 28 июня в регионе будут усилены.

"Провожать во взрослую жизнь детей будут не только родители и педагоги, но и участники специальной военной операции, — отметила министр образования Омской области Ольга Степанова.

Ранее «КП Омск» сообщала, что омские школьники определились, какие предметы будут сдавать на ЕГЭ в 2025 году.