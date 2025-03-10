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Эндокринолог объяснил, почему детям нужно прогуливать школу

Эндокринолог Калошина: нужно прогуливать школу, чтобы не перегружать ребенка.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Родителям иногда стоит разрешать своему чадо пропустить пару уроков, чтобы не перегружать ребенка. В беседе с NEWS.ru эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Мария Калошина объяснила, что большая нагрузка и стресс могут негативно отразиться на самочувствие школьника и его здоровье.

— Дети в школе испытывают чрезмерную нагрузку. В таком режиме начинает срабатывать защита организма — вырабатываются гормоны адаптации: адреналин и норадреналин, а также кортизол. Дети становятся крикливыми, агрессивными, суетливыми. Повышается давление, и ребенок может испытывать головные боли, — поделилась Калошина.

Поэтому лишний выходной может оказаться только в пользу. Также это способствует укреплению доверительных отношений с родителями. Конечно, важно объяснить школьнику, что выходной может взять только в том случае, если это не скажется на учебе.