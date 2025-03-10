Температура воздуха в Ростовской области поднимается до +21 градуса

Ближайшие три дня, с 10 по 12 марта, в Ростовской области будут довольно теплыми. Местами по региону, в частности, в донской столице, ожидается до +21−22 градусов. Прогноз погоды предоставили в Ростовском гидрометцентре.
Сегодня, 10 марта, в течение дня столбики термометров должны сохраниться в пределах +9−14 градусов, в отдельных территориях обещают до +16.
Далее дневная воздух прогреется еще на несколько градусов, но по ночам все равно будет сравнительно прохладно. 11 марта: ночью — от −1 до +4, при прояснениях до −3, днем — от +7 до +12, местами до +17. 12 марта: ночью — +2−7, при прояснениях до −1, днем обещают +17−22, по югу до +25 градусов. В темное время суток и утром местами возможны туманы. Ветер будет подыматься до 12−14 м/с, иногда порывы могут составлять 15−18 м/с.