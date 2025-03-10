Температура воздуха в Ростовской области поднимается до +21 градуса

Далее дневная воздух прогреется еще на несколько градусов, но по ночам все равно будет сравнительно прохладно. 11 марта: ночью — от −1 до +4, при прояснениях до −3, днем — от +7 до +12, местами до +17. 12 марта: ночью — +2−7, при прояснениях до −1, днем обещают +17−22, по югу до +25 градусов. В темное время суток и утром местами возможны туманы. Ветер будет подыматься до 12−14 м/с, иногда порывы могут составлять 15−18 м/с.