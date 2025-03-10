В Красноярске выпустили транспортные карты с «пушистым» дизайном

Необычную серию выпустили накануне юбилейной даты ГПКК «Красноярскавтотранс» и парк флоры и фауны «Роев ручей». В этом году зоопарк будет отмечать 25 лет.
На транспортных картах изображены символы парка — самые узнаваемые питомцы: белый медведь, бенгальский тигр, бурый медведь, енот и павлин. Всего выпущено пять видов карт, сообщается в соцсетях «Роева ручья».
Директор ГПКК «Красноярскавтотранс» Ренат Зуфарович Даутханов сообщил, что карты с новым дизайном поступят в продажу с 15 марта 2025 года. Приобрести их можно будет в отделениях Почты России и «Телекомсервис», а также в киосках «Роспечать» и «Газеты. Журналы».
Пополнить баланс карты можно будет в отделениях Почты России, терминалах «Платежка» и отделениях «Телекомсервис», а также онлайн на официальном сайте krascard.ru.