Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске выпустили транспортные карты с «пушистым» дизайном

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На лицевой стороне транспортных карт красуются питомцы «Роева ручья».

Источник: Соцсети

Необычную серию выпустили накануне юбилейной даты ГПКК «Красноярскавтотранс» и парк флоры и фауны «Роев ручей». В этом году зоопарк будет отмечать 25 лет.

На транспортных картах изображены символы парка — самые узнаваемые питомцы: белый медведь, бенгальский тигр, бурый медведь, енот и павлин. Всего выпущено пять видов карт, сообщается в соцсетях «Роева ручья».

Директор ГПКК «Красноярскавтотранс» Ренат Зуфарович Даутханов сообщил, что карты с новым дизайном поступят в продажу с 15 марта 2025 года. Приобрести их можно будет в отделениях Почты России и «Телекомсервис», а также в киосках «Роспечать» и «Газеты. Журналы».

Пополнить баланс карты можно будет в отделениях Почты России, терминалах «Платежка» и отделениях «Телекомсервис», а также онлайн на официальном сайте krascard.ru.