В Красноярске выпустили транспортные карты с «пушистым» дизайном

Директор ГПКК «Красноярскавтотранс» Ренат Зуфарович Даутханов сообщил, что карты с новым дизайном поступят в продажу с 15 марта 2025 года. Приобрести их можно будет в отделениях Почты России и «Телекомсервис», а также в киосках «Роспечать» и «Газеты. Журналы».