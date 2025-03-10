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В Иркутской области пройдет «горячая линия» по защите прав потребителей

Специалисты будут консультировать жителей по вопросам покупки товаров и услуг.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области 11 дней будет работать тематическая «горячая линия». Как сообщили в Роспотребнадзоре региона, она будет приурочена ко Всемирному дню прав потребителей. Начиная с 10 по 21 марта сибиряки смогут задать интересующие вопросы по покупке товаров и услуг.

— Специалисты проконсультируют граждан по вопросам приобретения товаров и услуг, по решению вопросов защиты прав потребителей в различных жизненных ситуациях, — поделились в управлении.

«Горячая линия» будет работать с девяти утра до пяти вечера. Также круглосуточно работает единый центр консультаций Роспотребнадзора. Актуальные номера вы можете найти ниже.