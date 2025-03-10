В Иркутской области пройдет «горячая линия» по защите прав потребителей

В Иркутской области 11 дней будет работать тематическая «горячая линия». Как сообщили в Роспотребнадзоре региона, она будет приурочена ко Всемирному дню прав потребителей. Начиная с 10 по 21 марта сибиряки смогут задать интересующие вопросы по покупке товаров и услуг.