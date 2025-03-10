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Власти Новороссийска пояснили, откуда в городе запах нефтепродуктов

Много жалоб от жителей Новороссийска поступило на сильный запах нефтепродуктов. Заместитель главы города-героя Екатерина Степаненко в своем телеграмм-канале дала пояснение по этому вопросу.

— Периодическое появление этого запаха связано с неблагоприятными метеоусловиями, что приводит к скоплению летучих меркаптанов (предельных углеводородов) в воздухе при проведении погрузочных работ с нефтепродуктами. Администрацией города оперативно направлена информация о поступающих обращениях граждан по вопросу сильного запаха нефтепродуктов в надзорные органы для установления источника и принятия мер в рамках имеющихся полномочий, — написала Екатерина Степаненко.

Для оперативного принятия мер контролирующими службами жители города могут обратиться по телефону горячей линии Роспотребнадзора: 8−800−555−49−43 или 8−8617−21−17−64.

Как отметила заместитель главы Новороссийска, городе круглосуточно осуществляется мониторинг качества атмосферного воздуха с помощью пяти стационарных экологических постов. В случае фиксации превышений нормативов ПДК информация передается в контрольно-надзорные органы.