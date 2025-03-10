Девочка с маской Бэтмена 1 мая прилетит в Россию на трехмесячное лечение.

«Шесть лет с тобой рядом — и лучшего подарка мы не могли и пожелать! Знай, несмотря на все, через что мы прошли, я бы сделала все это снова, только чтобы ты была здесь. Сегодня твой день рождения, мы счастливы, что в нашей жизни есть такая замечательная девочка», — подписала видео Кэрол.