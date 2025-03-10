Девочка с маской Бэтмена 1 мая прилетит в Россию на трехмесячное лечение.
Об этом мать Луны, Кэрол Сантос рассказала в своем аккаунте в социальной сети.
«Уезжаем в Россию 1 мая», — написала Кэрол.
Она отметила, что им нужно подготовиться к поездке, а пока Луна усиленно занимается в школе, чтобы не отстать от сверстников. 7 марта девочке исполнилось шесть лет. К этой дате ее мама опубликовала в соцсети трогательное видео от появления дочери на свет до преображения, которое стало возможным, благодаря российским врачам.
«Шесть лет с тобой рядом — и лучшего подарка мы не могли и пожелать! Знай, несмотря на все, через что мы прошли, я бы сделала все это снова, только чтобы ты была здесь. Сегодня твой день рождения, мы счастливы, что в нашей жизни есть такая замечательная девочка», — подписала видео Кэрол.
Ранее Кэрол сообщала kuban.aif, что на определенной платформе открыла сбор денег на лечение дочери, однако собранные средства не удалось вывести из-за наложенных на Россию санкций.