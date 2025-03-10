Создан водородный двигатель с комплексной системой безопасности

«Созданная коллективом НГТУ имени Р. Е. Алексеева система построена по принципу многоуровневой защиты, где каждый критический параметр контролируется несколькими независимыми способами. Такой подход обеспечивает не только своевременное обнаружение потенциальных проблем, но и их предотвращение, а в случае возникновения нештатной ситуации — минимизацию последствий», — отметили в пресс-службе.