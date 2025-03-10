Создан водородный двигатель с комплексной системой безопасности

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Специалисты Нижегородского государственного технического университета имени Р. Е. Алексеева разработали и запатентовали инновационную водородную энергоустановку с комплексной системой безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Созданная коллективом НГТУ имени Р. Е. Алексеева система построена по принципу многоуровневой защиты, где каждый критический параметр контролируется несколькими независимыми способами. Такой подход обеспечивает не только своевременное обнаружение потенциальных проблем, но и их предотвращение, а в случае возникновения нештатной ситуации — минимизацию последствий», — отметили в пресс-службе.
Энергоустановка размещается в огнезащитном металлическом шкафу, разделенном на четыре изолированных отсека прочными перегородками из толстолистовой стали с противопожарными панелями из изолирующего материала. Эти отсеки — блок хранения водорода, топливная магистраль, сам топливный элемент, где происходит преобразование энергии водорода в электричество, и компьютерный блок управления.
Все отсеки снабжены большим количеством датчиков концентрации, температуры и так далее, и предохранительных клапанов. В блоке управления программируемый логический контроллер непрерывно обрабатывает информацию от всех датчиков и при обнаружении любых отклонений от нормы запускает последовательность защитного отключения.