Иркутская «Байкал-Энергия» приостановила участие в чемпионате России по хоккею с мячом

Команда по хоккею с мячом «Байкал-Энергия» не будет участвовать в чемпионате России по хоккею с мячом в Суперлиге. Клуб сосредоточится на развитии молодежной команды. Об этом говорится в совместном пресс-релизе хоккейного клуба и его генерального спонсора, компании «Ен+». Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на сайт «Байкал-Энергии».