Иркутская «Байкал-Энергия» приостановила участие в чемпионате России по хоккею с мячом

В пресс-релизе указывается, что решение сделать упор на развитие детского и юношеского хоккея с мячом генеральный спонсор принял после обращения молодежных советов работников холдинга «Ен+».
Мы считаем важным давать путевку в жизнь молодежи, поэтому участие клуба в Суперлиге будет временно приостановлено. Не исключаем, что возобновим его вновь, — говорится в пресс-релизе.
Уточняется, что сейчас хоккейный клуб и генеральный спонсор сосредоточатся на развитии молодежной команды, которая представляет Иркутск на соревнованиях среди команд Высшей лиги.
По данным с сайта «Байкал-Энергии», команда, выступавшая в Суперлиге, в нынешнем сезоне провела 26 игр, 17 из них выиграла, остальные проиграла. За это время команда заработала 51 очко и заняла 5 место из 14-ти.