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Иркутская «Байкал-Энергия» приостановила участие в чемпионате России по хоккею с мячом

Команда по хоккею с мячом «Байкал-Энергия» не будет участвовать в чемпионате России по хоккею с мячом в Суперлиге. Клуб сосредоточится на развитии молодежной команды. Об этом говорится в совместном пресс-релизе хоккейного клуба и его генерального спонсора, компании «Ен+». Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на сайт «Байкал-Энергии».

Источник: ТК Город

В пресс-релизе указывается, что решение сделать упор на развитие детского и юношеского хоккея с мячом генеральный спонсор принял после обращения молодежных советов работников холдинга «Ен+».

Мы считаем важным давать путевку в жизнь молодежи, поэтому участие клуба в Суперлиге будет временно приостановлено. Не исключаем, что возобновим его вновь, — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что сейчас хоккейный клуб и генеральный спонсор сосредоточатся на развитии молодежной команды, которая представляет Иркутск на соревнованиях среди команд Высшей лиги.

По данным с сайта «Байкал-Энергии», команда, выступавшая в Суперлиге, в нынешнем сезоне провела 26 игр, 17 из них выиграла, остальные проиграла. За это время команда заработала 51 очко и заняла 5 место из 14-ти.