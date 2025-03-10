Красноярцам рассказали, что делать при сходе лавины

В связи со сходом лавины 9 марта на автодороге «Курагино-Черемшанка», в краевом Агентстве по ГО и ЧС рассказали, что делать в подобной ситуации. Вот основные правила:
— не выходить в горы в снегопад и непогоду;
— в любую погоду избегать перехода лощин с крутыми склонами (более 30«), а после снегопада переходить лощины с крутизной склонов более 20» можно через 2−3 дня;
Если лавина надвигается, то нужно:
— освободиться от вещей, принять горизонтальное положение, поджав колени к животу, сориентировав тело по направлению движения массы, и закрыть нос и рот;
— когда лавина остановится, создайте пространство около лица и груди, оно поможет дышать.
Отмечается, что в горных районах края продолжает сохраняться лавинная опасность. Если вы стали свидетелем схода снега, то сообщите по номеру 112.