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Красноярцам рассказали, что делать при сходе лавины

В горных районах края сохраняется лавинная опасность.

Источник: МЧС РФ

В связи со сходом лавины 9 марта на автодороге «Курагино-Черемшанка», в краевом Агентстве по ГО и ЧС рассказали, что делать в подобной ситуации. Вот основные правила:

— не выходить в горы в снегопад и непогоду;

— в любую погоду избегать перехода лощин с крутыми склонами (более 30«), а после снегопада переходить лощины с крутизной склонов более 20» можно через 2−3 дня;

Если лавина надвигается, то нужно:

— освободиться от вещей, принять горизонтальное положение, поджав колени к животу, сориентировав тело по направлению движения массы, и закрыть нос и рот;

— когда лавина остановится, создайте пространство около лица и груди, оно поможет дышать.

Отмечается, что в горных районах края продолжает сохраняться лавинная опасность. Если вы стали свидетелем схода снега, то сообщите по номеру 112.