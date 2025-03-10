Путин поручил разработать стандарт по мерам поддержки участников СВО

«Комиссии Государственного Совета РФ по направлению “Государственное и муниципальное управление” совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ обобщить практику предоставления в субъектах РФ мер социальной поддержки участникам специальной военной операции, членам их семей, членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции и разработать базовый стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки указанным категориям граждан», — говорится в документе.