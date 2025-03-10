В Тулуне простились с погибшим участником СВО

Гвардии матрос, стрелок-сапер штурмовой роты батальона морской пехоты отдельной гвардейской бригады Павел Кириенко погиб в зоне проведения СВО. С военнослужащим простились сегодня, 10 марта, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба администрации Тулуна, Павел Алексеевич родился в Тулуне. В 2001 году окончил девять классов школы № 4.
Мужчина заключил контракт с минобороны РФ и отправился в зону проведения СВО. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебных обязанностей, он был награжден медалью минобороны РФ «За службу в морской пехоте».
Боец пал 29 ноября 2024 года. Указом президента России за проявленные мужество и отвагу он был представлен к награждению орденом Мужества (посмертно).