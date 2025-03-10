Медики прооперировали шимпанзе Марту из Екатеринбургского зоопарка

Свердловские медики провели операцию питомцу Екатеринбургского зоопарка шимпанзе Марте, которая в начале февраля стала проявлять беспокойство из-за боли в области уха. Ветеринарные врачи обнаружили новообразование в слуховом проходе и выполнили его биопсию, выявив редкую опухоль.
Хирургическое вмешательство провели врач-онколог Самир Гарибов и заведующий отделением опухолей головы и шеи Марат Хусаинов из Свердловского областного онкологического диспансера.
«Шимпанзе никуда госпитализировать не потребовалось, ведь в зоопарке функционирует современная ветеринарная часть с необходимым оборудованием и операционным залом», — рассказали подробности в региональном минздраве.
Новообразование у Марты удалили. А сегодня шимпанзе из Екатеринбурга празднует свой день рождения, 10 марта ей исполнилось 24 года.