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Медики прооперировали шимпанзе Марту из Екатеринбургского зоопарка

У 24-летней шимпанзе выявили редкую опухоль.

Источник: Минздрав Свердловской области

Свердловские медики провели операцию питомцу Екатеринбургского зоопарка шимпанзе Марте, которая в начале февраля стала проявлять беспокойство из-за боли в области уха. Ветеринарные врачи обнаружили новообразование в слуховом проходе и выполнили его биопсию, выявив редкую опухоль.

Хирургическое вмешательство провели врач-онколог Самир Гарибов и заведующий отделением опухолей головы и шеи Марат Хусаинов из Свердловского областного онкологического диспансера.

«Шимпанзе никуда госпитализировать не потребовалось, ведь в зоопарке функционирует современная ветеринарная часть с необходимым оборудованием и операционным залом», — рассказали подробности в региональном минздраве.

Новообразование у Марты удалили. А сегодня шимпанзе из Екатеринбурга празднует свой день рождения, 10 марта ей исполнилось 24 года.