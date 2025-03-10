Путин поручил обеспечить право на статус ветерана всем участникам СВО

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 марта обеспечить возможность присвоения статуса ветерана боевых действий всем категориям лиц, принимавшим участие в СВО.
Перечень поручений по итогам встречи с сотрудниками и подопечными государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», состоявшейся 6 марта 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации… обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих… отнесение к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, принимавших участие в боевых действиях в ходе специальной военной операции», — говорится в перечне поручений.
Срок исполнения — 30 марта, ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.