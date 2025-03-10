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Путин поручил обеспечить право на статус ветерана всем участникам СВО

Путин поручил обеспечить право на статус ветерана боевых действий участникам СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 30 марта обеспечить возможность присвоения статуса ветерана боевых действий всем категориям лиц, принимавшим участие в СВО.

Перечень поручений по итогам встречи с сотрудниками и подопечными государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», состоявшейся 6 марта 2025 года, опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации… обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих… отнесение к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, принимавших участие в боевых действиях в ходе специальной военной операции», — говорится в перечне поручений.

Срок исполнения — 30 марта, ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.