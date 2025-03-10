Путин поручил обеспечить право на статус ветерана всем участникам СВО

«Правительству Российской Федерации… обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих… отнесение к ветеранам боевых действий всех категорий лиц, принимавших участие в боевых действиях в ходе специальной военной операции», — говорится в перечне поручений.