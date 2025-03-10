В Екатеринбурге новую УГМК Арену освятили перед первым матчем КХЛ

Он отметил, что к спорту и спортивным состязаниям можно относиться по-разному. Тем не менее, если приходится выбирать между соперничеством на спортивных площадках и враждой на полях военных сражений, первый вариант, безусловно, окажется предпочтительней. Противники на льду по завершении игры обнимутся и пойдут воспитывать детей, развивать страну.