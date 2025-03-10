В Екатеринбурге новую УГМК Арену освятили перед первым матчем КХЛ

В Екатеринбурге 9 марта освятили новую УГМК Арену. Так площадку подготовили к ее первому матчу Континентальной хоккейной лиги. На площадке состоится встреча местного «Автомобилиста» и московского ЦСКА.
— Больше пяти лет продолжалось в Екатеринбурге строительство ледовой УГМК Арены. Здесь пройдет первый хоккейный матч. А сегодня провели чин освящения этого важного для региона объекта, — пишет в своем telegram-канале митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
Он отметил, что к спорту и спортивным состязаниям можно относиться по-разному. Тем не менее, если приходится выбирать между соперничеством на спортивных площадках и враждой на полях военных сражений, первый вариант, безусловно, окажется предпочтительней. Противники на льду по завершении игры обнимутся и пойдут воспитывать детей, развивать страну.
— Верю и уповаю, что в скором времени на льду УГМК Арены екатеринбургский «Автомобилист» сыграет с киевским «Соколом», — добавил митрополит Евгений.
Также он пожелал фанатам и игрокам «Автомобилиста» удачи на предстоящей игре.