В Приангарье налажен процесс оформления SIM-карт для иностранцев

Иркутская область, НИА-Байкал — С января 2025 года в связи с изменениями в федеральный закон «О связи» и иные законодательные акты введены новые правила покупки SIM-карт иностранцами.
Меры направлены на создание безопасного цифрового пространства и предотвращение преступлений с использованием SIM-карт, отмечает пресс-служба областного правительства. «Сейчас иностранные граждане и лица без гражданства могут приобрести SIM-карты только в офисах операторов связи. При этом им необходимо предъявить паспорт и СНИЛС, зарегистрироваться на портале “Госуслуги”, сдать и подтвердить биометрические данные. Один иностранный гражданин может зарегистрировать не более 10 SIM-карт у всех операторов. Телекоммуникационные компании подготовили пошаговые инструкции. Можно сказать, что процесс уже отлажен», — отметил министр цифрового развития и связи Иркутской области Александр Селедцов.
По данным одного из распространенных на территории Приангарья операторов сотовой связи, T2, за последние два месяца средний срок регистрации абонента в сети в Иркутской области и регионах Дальнего Востока сократился в семь раз. Если в январе, сразу после вступления в силу поправок к закону «О связи», от момента регистрации паспортных данных до активации SIM-карты нерезидента проходила в среднем неделя, то сейчас это занимает один день. Большинство иностранных граждан уже ознакомлены с новой процедурой оформления SIM-карт и обращаются в салон либо уже имея регистрацию на «Госуслугах», либо остановившись в одном шаге от активации личного кабинета на портале.
«В целом за январь-февраль сотрудники салонов связи T2 в Иркутской области и на Дальнем Востоке обработали более 1000 заявок от иностранных граждан по оформлению SIM-карт. Более 50% клиентов успешно завершили процесс подключения и уже пользуются услугами. Остальные находятся в процессе верификации данных через Единую биометрическую систему. В помощь иностранным клиентам компания запустила электронный портал, который переведен на 15 иностранных языков. Также в каждом из 85 салонов связи Приангарья иностранных граждан готовы проконсультировать и помочь с подключением», — отметил руководитель департамента ритейла в макрорегионе «Байкал и Дальний Восток» T2 Арвидас Иочис.
Напомним, иностранным гражданам, у которых уже есть SIM-карты, нужно подтвердить личность в салоне связи до 1 июля 2025 года. В этом случае также понадобятся СНИЛС, учетная запись «Госуслуг», IMEI устройства и биометрия. Если уже оформлено более 10 SIM-карт, необходимо расторгнуть лишние договоры. Если этого не сделать, с 1 июля 2025 года оказание услуг по всем номерам будет приостановлено.
С подробной информацией можно ознакомиться на портале «Госуслуг»: www.gosuslugi.ru/landing/sim_migrant