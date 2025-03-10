В Приангарье налажен процесс оформления SIM-карт для иностранцев

По данным одного из распространенных на территории Приангарья операторов сотовой связи, T2, за последние два месяца средний срок регистрации абонента в сети в Иркутской области и регионах Дальнего Востока сократился в семь раз. Если в январе, сразу после вступления в силу поправок к закону «О связи», от момента регистрации паспортных данных до активации SIM-карты нерезидента проходила в среднем неделя, то сейчас это занимает один день. Большинство иностранных граждан уже ознакомлены с новой процедурой оформления SIM-карт и обращаются в салон либо уже имея регистрацию на «Госуслугах», либо остановившись в одном шаге от активации личного кабинета на портале.